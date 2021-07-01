Ученые из Университетского колледжа Лондона назвали симптомы коронавирус на ранней стадии заражения у разных возрастных групп.

Результаты исследования они опубликовали в журнале British Medical Journal. Ученые проанализировали документы ряда международных организаций.

Согласно данным, чаще всего головная боль во время коронавируса встречался у детей и молодых людей в возрасте 5-17 лет. А у людей 18 лет наблюдалась потеря аппетита.

Что касается людей от 18 до 54 лет, то они чувствовали боль в мышцах и слабость в теле. Также почти все люди, независимо от возраста, чувствовали усталость, потерю вкуса или же запаха и озноб.

— Комбинацию симптомов могут использовать для более оперативного и раннего выявления большего количества случаев заболевания без достаточного количества новых средств тестирования, — отметили специалисты.

Они рекомендуют проводить максимально комплексный подход к выявлению коронавируса, ведь возможности ПЦР-тестирования ограничены. Ученые предлагают непрерывно анализировать симптомы, штаммы, модели передачи, усвоения вакцин в организме человека и циркуляции других респираторных вирусов.

По их словам, регулярно собранные данные можно использовать для системной и быстрой адаптации требований к тестированию доступа и коммуникации. Последнее особенно важно, ведь часть общества не может правильно идентифицировать симптомы Covid-19.

Поэтому интенсивная обработка данных и контроль над передачей информации может способствовать более эффективной борьбе с пандемией коронавируса.

Недавно стали известны симптомы штамма коронавируса Дельта, который сейчас активно распространяется по миру. В случае попадания в организм он вызывает уже известные симптомы – кашель, высокую температуру, иногда потеря вкуса и обоняния, а также новые, похожие на легкую простуду, отравление или сенную лихорадку: головная боль, боль в горле, сильный насморк, диарея, нарушение слуха, расстройства желудка, тромбы, приводящие к гангрене.

Источник: The BMJ