Все чаще в Украине встречаются случаи, когда человек, работавший за рубежом, получил там первую дозу препарата от коронавируса. Но в силу обстоятельств некоторые вынуждены были вернуться в Украину, не успев получить повторную прививку.

Так произошло с 48-летней украинкой, которая несколько месяцев работала в Венгрии на предприятии. Там ей предложили вакцинироваться препаратом Sinopharm/Beijing.

Женщина привилась первой дозой вакцины, однако до повторной вакцинации ждать не смогла, ведь срочно должна была отправиться в Украину.

— Обратно в Венгрию я вернуться не смогла. А когда подходило время вакцинироваться повторно, я начала искать альтернативу в Украине. Но, к сожалению, не нашла, — рассказала Татьяна Залевская.

Она утверждает, что сначала с вопросом, можно ли прививаться другим препаратом после первой дозы Sinopharm, обратилась в контакт-центр Минздрава. Ей ответили, что такой вакцины в Украине нет. В министерстве отметили, что пока неизвестно, что делать в такой ситуации.

— Потом я пошла к семейному врачу, который также сказал, что не знает, как быть в таком случае. В местном центре вакцинации врачи тоже просто пожали плечами, — добавила она.

В то же время на запрос Фактов ICTV в Минздраве ответили, что сейчас в Украине прививка второй дозой вакцины против Covid-19 осуществляется препаратом того же типа, которым была введена первая доза. То есть заменить препарат пока невозможно.

Однако добавили, что можно заново пройти полный цикл вакцинации от коронавируса. Но должно пройти определенное время после неполной вакцинации. В Минздраве посоветовали с этим вопросом обратиться к своему семейному врачу.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, очень вероятно, что в Украине будут комбинировать вакцины от коронавируса разных производителей.

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации уже оценивает результаты научных исследований, связанных со смешиванием вакцин.