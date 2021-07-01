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Факты / Lifestyle / Здоровье
Ольга Тетеріна |

Сделала прививку Sinopharm за рубежом: как получить вторую дозу в Украине

вакцинація

Все чаще в Украине встречаются случаи, когда человек, работавший за рубежом, получил там первую дозу препарата от коронавируса. Но в силу обстоятельств некоторые вынуждены были вернуться в Украину, не успев получить повторную прививку.

Так произошло с 48-летней украинкой, которая несколько месяцев работала в Венгрии на предприятии. Там ей предложили вакцинироваться препаратом Sinopharm/Beijing.

Женщина привилась первой дозой вакцины, однако до повторной вакцинации ждать не смогла, ведь срочно должна была отправиться в Украину.

— Обратно в Венгрию я вернуться не смогла. А когда подходило время вакцинироваться повторно, я начала искать альтернативу в Украине. Но, к сожалению, не нашла, — рассказала Татьяна Залевская.

Она утверждает, что сначала с вопросом, можно ли прививаться другим препаратом после первой дозы Sinopharm, обратилась в контакт-центр Минздрава. Ей ответили, что такой вакцины в Украине нет. В министерстве отметили, что пока неизвестно, что делать в такой ситуации.

— Потом я пошла к семейному врачу, который также сказал, что не знает, как быть в таком случае. В местном центре вакцинации врачи тоже просто пожали плечами, — добавила она.

В то же время на запрос Фактов ICTV в Минздраве ответили, что сейчас в Украине прививка второй дозой вакцины против Covid-19 осуществляется препаратом того же типа, которым была введена первая доза. То есть заменить препарат пока невозможно.

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Однако добавили, что можно заново пройти полный цикл вакцинации от коронавируса. Но должно пройти определенное время после неполной вакцинации. В Минздраве посоветовали с этим вопросом обратиться к своему семейному врачу.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, очень вероятно, что в Украине будут комбинировать вакцины от коронавируса разных производителей.

Национальная техническая группа экспертов по иммунизации уже оценивает результаты научных исследований, связанных со смешиванием вакцин.

Фото: Depositphotos

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