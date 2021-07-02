Во времена пандемии Covid-19 путешествия по миру никто не отменял. Однако, учитывая эпидемическую ситуацию в той или иной стране, стоит заранее знать правила, по которым государство пропускает через свою границу туристов.

Чтобы быть в курсе самых свежих новостей о правилах въезда для украинцев, планирующих путешествие, созданы актуальные информационные туристические ресурсы: на сайте МИД и от Corona.Travel.Bot.

Правила пользования ботами простые. Надо лишь:

отправить сообщение или выбрать из списка название страны, которая интересует;

ознакомиться с актуальными правилами;

выбрать режим мониторинга;

подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.

У Corona.Travel.Bot два режима мониторинга:

следить за изменением зоны — если страна пока закрыта для украинцев, бот отправит оповещение о ее открытии (и наоборот);

следить за изменениями правил — бот отправляет отчет: какие нормы въезда отменили, а какие добавили.

Добавим, что ресурс Corona.Travel.Bot берет данные с сайта Министерства иностранных дел Украины, поэтому информация в нем вполне официальная.