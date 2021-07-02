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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Covid-путешествия: для украинцев, планирующих ехать за границу, запущен информационный бот

подорож

Во времена пандемии Covid-19 путешествия по миру никто не отменял. Однако, учитывая эпидемическую ситуацию в той или иной стране, стоит заранее знать правила, по которым государство пропускает через свою границу туристов.

Чтобы быть в курсе самых свежих новостей о правилах въезда для украинцев, планирующих путешествие, созданы актуальные информационные туристические ресурсы:  на сайте МИД и от Corona.Travel.Bot.

Правила пользования ботами простые. Надо лишь:

  • отправить сообщение или выбрать из списка название страны, которая интересует;
  • ознакомиться с актуальными правилами;
  • выбрать режим мониторинга;
  • подписаться и получать уведомления об обновлении условий въезда.
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У Corona.Travel.Bot два режима мониторинга:

  • следить за изменением зоны — если страна пока закрыта для украинцев, бот отправит оповещение о ее открытии (и наоборот);
  • следить за изменениями правил — бот отправляет отчет: какие нормы въезда отменили, а какие добавили.

Добавим, что ресурс Corona.Travel.Bot берет данные с сайта Министерства иностранных дел Украины, поэтому информация в нем вполне официальная.

Фото: Depositphotos

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