Штамм коронавируса Дельта стал доминирующим в нескольких странах Европы. Как уже известно, Дельта преимущественно распространялся в школах и других учебных заведениях и поражал подростков.

Некоторые страны оперативно отреагировали на этот факт и ввели вакцинацию детского населения в возрасте от 12 лет. Это США, Канада и Израиль.

В Украине уже через два месяца начнется новый учебный год. Будут ли защищены украинские дети от штамма Дельта? На этот вопрос ответил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одной из программ.

— МЗ предлагает летом вакцинировать препаратом Pfizer от коронавирусной болезни детей, имеющих высокие риски осложнений в случае инфицирования коронавирусом или сопутствующих заболеваний, — сказал Игорь Кузин. — Pfizer уже внес соответствующие изменения в инструкции. Такие изменения внесены и в Украине.

На этой неделе национальная техническая группа решила предлагать вакцинировать детей, но не всех. Прививать предлагают только тех, которые имеют сопутствующие заболевания или высокие риски, связанные с Covid-19.

На вопрос о сроках вакцинации подростков в Украине Кузин ответил, что скорее всего, она начнется уже летом.

Главный санитарный врач также подтвердил, что разделяет мнение о недопущении в школы и учебные заведения детей, не имеющих обязательных прививок от инфекционных болезней, внесенных в Национальный календарь прививок. Это не касается прививок от Covid-19, подчеркнул он.

Эпидемиологи считают, что штамм Дельта больше поражает детей, чем исходный вариант вируса. Чем опасен Дельта читайте здесь.

Источник: Сніданок з 1+1