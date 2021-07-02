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Вікторія Яснопольська |

Covid-штамм Дельта: Украина ужесточила режим пересечения границ

терминал

Чтобы максимально предотвратить распространение на территории Украины смертельно опасного Covid-штамма Дельта, правительство решило ужесточить правила пересечения государственной границы иностранцами, прибывшими из стран, наиболее подвергшихся заражению Covid-инфекцией Дельта.

Соответствующее решение Кабинета Министров Украины набирает законную силу сегодня, 2 июля 2021 года.

Итак, с сегодняшнего дня для пересечения государственной границы иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в Украине, а также лицам без гражданства старше 12 лет, прибывших из Индии, Великобритании и Северной Ирландии, России и Португалии, если они находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель, нужно пройти непосредственно в пунктах пропуска экспресс-тестирование на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

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Отрицательный результат станет пропуском на территорию нашей страны. Отсутствие такого результата или отказ от тестирования послужат законной причиной для отказа в пересечении государственной границы.

В случае положительного результата ПЦР-теста иностранных граждан ожидает обязательная самоизоляция или обсервация. К месту самоизоляции и обсервации людей сопроводят сотрудники Нацполиции.

Согласно решению Кабмина, список стран, опасных с эпидемиологической точки зрения, будет периодически пересматриваться в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, что Covid-штамма Дельта является причиной более половины всех новых случаев инфицирования в Германии. Это во многом обусловлено тем, что немцы часто отказываются от прививки второй дозой вакцины против Covid-19.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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