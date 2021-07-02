В настоящее время основные вакцины, такие как AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, способны защищать людей от тяжелого течения коронавируса, который вызывает штамм Дельта.

Об этом сообщил врач Евгений Комаровский на своем ютуб-канале. По его словам, Дельта — это штамм, который мутировал из обычного Covid-19. Одно из наиболее главных его отличий от первоначального вируса — очень высокая заразность.

— То есть это свидетельствует о том, что для возникновения болезни нужна меньшая доза для инфицирования, — говорит врач.

Он отметил, что у больных штаммом Дельта чаще возникает головная боль, выраженная боль в горле и насморк, появляются проблемы с кишечником и диарея. Есть информация о том, что вероятность госпитализации и реанимации в случае заражения этим вариантом — примерно в два раза выше, чем от обычного коронавируса.

Комаровский подчеркнул, что защитится от этого штамма можно двумя способами. Первый — носить маски, соблюдать социальную дистанцию, особенно в закрытых помещениях. Второй — проветривать помещение и общаться с другими людьми на свежем воздухе.

— Если вы хотите сохранить свое здоровье, не надо ехать туда, где есть много случаев штамма Дельта. Обязательно нужно вакцинироваться и ограничить общение с людьми в закрытых помещениях, где нет вентиляционной системы, — подытожил он.

Специалист предупредил, что в любой момент стабильная ситуация с коронавирусом в стране может измениться, ведь это временное явление. Поэтому не следует думать, что пандемия закончилась.

ВОЗ уже признала штамм Дельта вдвое заразнее уханьского варианта Covid-19. Его зафиксировали уже более чем в 92 странах мира.

23 июня в Украине обнаружили два случая заражения штаммом коронавируса Дельта. Его зафиксировали у женщины 66 лет и ее 16-летнего ребенка. Они вернулись из Российской Федерации.

Источник: Евгений Комаровский