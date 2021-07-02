Моршин Львовской области получил невероятный результат вакцинации: после массовых прививок взрослых жителей против коронавируса в ходе эксперимента Минздрава за два месяца не выявлено ни одного больного Covid-19.

— У нас в Моршине совсем нет больных коронавирусом, — сообщил городской голова Руслан Ильницкий. — 20 июня был зафиксирован лишь один случай. Человек шесть дней пробыл в больнице, и его выписали. В мае у нас тоже был один случай, а на сегодня — ноль. Я считаю, что наш эксперимент по массовой вакцинации удался.

Сейчас в городе вакцинировано 65% взрослого населения. По словам Ильницкого, здесь ждут вакцину Pfizer, и после вакцинации ею в Моршине будет 70% привитых.

После массовой вакцинации Моршин вернулся к обычной жизни: здесь отпраздновали День города, проходят концерты, организованы фан-зоны для футбольных болельщиков. Понемногу возвращаются на курорт посетители санаториев.

Реализацию пилотного проекта Минздрава по массовой вакцинации жителей против коронавируса в городе-курорте Моршин начали 16 апреля. Предполагается, что будет привито 70% взрослого населения.

Такую ​​же цель поставила перед собой и область: до конца года на Львовщине должны получить коллективный иммунитет.

Согласно расчетам Минздрава, в области должны вакцинироваться до 7 тыс. человек в сутки, пока их — 5 тыс.

На Львовщине действует 41 мобильная бригада и 171 пункт прививки. В области вакцинировано 173 609 человек (одной дозой — 134 426, двумя дозами — 39 183). Прививки вакциной Covieshield получили 38 403 человека, AstraZeneca — 43 452, Coronavac — 56 116, Pfizer — 35 638 человек.

Индия не признает вакцины ЕС и не будет пускать в страну туристов, привитых европейскими препаратами, если союз не признает индийские вакцины.