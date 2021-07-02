Грибковые инфекции все чаще поражают тяжелобольных с Covid-19 – ученые

Если в прошлом месяце серьезную тревогу вызвала волна случаев мукормикоза или черного грибка, поразившего тысячи тяжелобольных пациентов с Covid-19 в Индии, то сегодня ученые бьют тревогу по поводу других, не менее опасных грибковых инфекций на фоне Covid-19 во всем мире.

Когда появился Covid-19, врачи обнаружили, что лучшими средствами в их арсенале для борьбы с вирусом были стероиды, которые оказались иммунодепрессантами. Опасаясь вторичных бактериальных инфекций в отделениях интенсивной терапии, врачи часто назначали пациентам с Covid-19 антибиотики широкого спектра действия в качестве меры предосторожности.

Но сочетание легких, пораженных Covid-19, ослабленной иммунной системы, а также хороших и вредных бактерий, уничтоженных антибиотиками, привело к тому, что тяжелобольные пациенты подвергаются воздействию плесени и спор.

— Это, к сожалению, идеальный шторм для ослабленных болезнью организмов, и мы его видим, — отметил сказал руководитель отделения микотических заболеваний CDC Том Чиллер.

Ученые теперь сообщают о других грибковых инфекциях, вызванных патогенами, включая Aspergillus и Candida auris, у госпитализированных пациентов с Covid-19.

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В частности, распространенная грибковая инфекция аспергиллез, ранее часто встречавшаяся в сочетании с гриппом, наблюдалась у тяжелобольных пациентов с Covid-19 во всем мире, от США до Великобритании, Франции, Пакистана и Индии. Несмотря на широкое использование противогрибковых средств, почти половина инфицированных умерли.

— Проблема с грибковыми инфекциями в том, что их трудно лечить и диагностировать и они вызывают гораздо большую смертность, — говорит старший преподаватель респираторных грибковых заболеваний в Имперском колледже Лондона доктор Дариус Армстронг-Джеймс.

По мнению ученых, примерно половина инфицированных мукормикозом умирают. И аспергиллез может быть столь же смертельным, особенно у пациентов интенсивной терапии с Covid-19. Очень важно думать о грибке, говорят они. По сути, это означает спасение жизни, а не просто лечение инфекции.

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