Правительством Украины принято постановление по внедрению Covid-сертификатов. Этим цифровым документом можно подтвердить вакцинацию от Covid-19, отрицательный результат ПЦР-тестов и то, что человек выздоровел от Covid-19. Документ будет соответствовать международным требованиям EU Digital Covid Certificate Еврокомиссии.

— Украине удалось построить эффективные процессы для быстрой разработки и внедрения сертификатов, — заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. — Мы постоянно следим за информацией внедрения Covid-сертификатов в ЕС и мире.

Украина одной из первых начала сотрудничество с ЕС по внедрению Covid-сертификатов. МИД Украины проводит переговоры с другими странами мира о взаимном признании Covid-сертификатов.

Документ можно будет сгенерировать в приложении Дія, а позже получить бумажный вариант у врача. Проверить, действителен ли сертификат, можно по QR-коду.

— Вакцинация — это билет к возвращению в привычный ритм жизни, без карантина и тяжелого течения болезни, — добавил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. — Сейчас все желающие могут прививаться в центрах массовой вакцинации. Все данные о прививках вносятся в электронную систему здравоохранения.

С 1 июля уже запущено бета-тестирование Covid-сертификатов. Уже почти 10 тыс. человек зарегистрировались на тестирование по ссылке: https://team.diia.gov.ua.

Вся актуальная информация о путешествиях за границу — условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом — доступна на онлайн-карте МИД Украины tripadvisor.mfa.gov.ua.

В Европейском Союзе уже семь стран разрешили въезд на свою территорию туристам, которые вакцинировались индийским препаратом Covishield производства AstraZeneca. Подробнее читайте здесь.