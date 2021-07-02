В центрах массовой вакцинации населения в Украине появится новый препарат — Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире одной из украинских программ.

— Ожидаем в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями, — отметил он.

По словам Кузина, в конце июля Украина перейдет на пятый этап вакцинации, когда прививаться сможет каждый желающий. Препарат Pfizer перераспределят на пункты прививки.

Он добавил, что в Украине могут начать прививать от детей коронавируса. Однако не всех, а только тех, которые имеют высокие риски осложнений от Covid-19.

— Скорее всего, летом. И это будет касаться не 100% детей, а только тех, кто имеет тяжелые сопутствующие заболевания или высокие риски осложнений, — подытожил он.

Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что до конца лета Украина получит как минимум 9 млн доз вакцин от коронавируса. Уже в июле страна должна получить 8 млн доз из этого количества.

В частности в Минздраве ожидают 2 млн доз вакцин Moderna, которые еще не использовались в стране. Также в министерстве надеются на возобновление поставок 1,5 млн доз вакцины CoviShield из Индии.

Источник: Сніданок з 1+1