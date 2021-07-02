В Киеве уменьшилось количество выявленных больных Covid-19. По состоянию на 2 июля в столице подтвердили 194 новых случая коронавируса.
За последние 24 часа в городе от осложнений, которые вызвал вирус, умер один пациент. В то же время за все время пандемии в Киеве умерло 5 195 человек.
Выздоровели за день 179 человек, а за все время — 205 036.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.