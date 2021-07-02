Именно чрезмерная реакция иммунной системы на вторжение Covid-19, а не сам коронавирус, приводит к массивному воспалению, повреждению тканей и к летальному исходу. К такому выводу в результате нового исследования пришла команда ученых из университетов Сан-Франциско и Эмори в США.

Изучение типов иммунных клеток, называемых Т-лимфоцитами, выявило фундаментальные различия между пациентами, которые преодолели тяжелую форму Covid-19, и теми, кому это, к сожалению, не удалось.

А именно, у умирающих пациентов было зафиксировано относительно большое количество Т-клеток, способных проникать в легкие, что приводило к значительному ухудшению их состояния которое, собственно, и является признаком смертельного Covid-19.

— В настоящее время пациенты, госпитализированные с тяжелой формой Covid-19, в основном получают дексаметазон — препарат, используемый для уменьшения воспаления. Но этого не всегда достаточно, — отмечает автор-корреспондент исследования Надя Роан.

По ее словам, проведенное исследование показывает, что также может быть полезным прямое предотвращение попадания избыточного количества иммунных клеток, включая воспалительные Т-клетки, в легкие с причинением дальнейшего ущерба. Этот подход может стать хорошим дополнением к противовоспалительным методам лечения пациентов с Covid-19 в отделениях интенсивной терапии.

Работа может помочь с прогнозом болезни, а также быть полезной для уменьшения повреждений в легких у людей с тяжелой формой Covid-19.

Речь идет о восстановлении баланса Т-клеток, которые являются важным компонентом успешного иммунного ответа на многие вирусы, включая SARS-CoV-2. При тяжелой форме заболевания количество этих клеток в крови становится заметно меньше.

Еще одна потенциальная причина летального исхода, которую выявила команда, это всплеск Т-лимфоцитов, способных проникать в легкие умирающих пациентов. Напротив, у выздоровевших пациентов количество этих клеток со временем уменьшалось.

Что вызывает всплеск случайных Т-клеток в тяжелых случаях Covid-19, остается неясным. Тем не менее прекращение их поступления в легкие может помочь уменьшить повреждения там и ускорить выздоровление.