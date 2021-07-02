Вакцинация в Украине ускоряется, ведь многие люди хотят получить две дозы вакцины не только, чтобы не заболеть, но и для того, чтобы успеть отдохнуть где-то на теплом море.

О том, как продвигается работа по внедрению Covid-сертификата, рассказал ведущей Оксане Соколовой для программы Факты недели на ICTV руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник. Он руководит проектом Дія, где уже есть цифровые паспорта, водительские права. И вот теперь появляются Covid-сертификаты.

— О чем будет свидетельствовать сертификат? Внутри этого документа много интересного, — интригует Баник. — Во-первых, есть внутренний и международный сертификаты. Это разные документы.

В украинском не нужно указывать номер дозы. Но в то же время, например, надо показать фотографию, фамилию, имя, отчество человека, чтобы его можно было идентифицировать. Документ можно использовать в условиях карантина.

Для европейцев фото, фамилия, имя, отчество не имеют такого большого значения, там важнее вакцина, срок действия и тому подобное. То есть, это два документа, два Covid-сертификата.

Один для внутреннего употребления, другой — для выезда за границу.

Итак, начнем с международного сертификата. Он будет трех типов:

Первый, свидетельствующий о получении двух доз вакцины. Это главное — доз должно быть две!

Международный сертификат формируется независимо от того, какой вакциной ты получил прививку. Вносится любая вакцина.

Второй сертификат, который запустится ближе к осени — это тест. Иными словами, человек сдал тест, значит, 72 часа у него будет действовать сертификат о тесте в телефоне, с QR-кодом.

То есть во всех документах будет QR-код.

Третий сертификат выдается по результатам медицинского заключения: человек переболел, был поставлен диагноз коронавирусная болезнь. Значит, он по результатам теста имеет антитела.

— Сейчас мы технически готовы к запуску первого, — сказал Мстислав Баник. — Идут последние согласования, подписания соответствующего постановления и так далее. Мы готовы в любой момент сегодня уже сразу выйти с этими сертификатами. Будет соответственно международный и украинский, но только о двух дозах прививки.

Интересно. Если человек вакцинировался за рубежом, данные о нем не подтягиваются. Украинский Covid-сертификат формируется на основе тех данных, которые есть в украинской системе, на украинском языке. У нас нет информационного обмена, и за такие документы ответственность несет именно та страна, которая делала прививки.

— Изменится ли что-то в будущем, сказать трудно, поскольку это все же находится в рамках Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел, — сказал Баник. -Такой разработки сейчас нет.

О вакцинах, которые указываются в сертификате. Есть уже 7-8 вакцин, которые признаны ВОЗ, есть вакцины, признанные Европейским Союзом. Единого видения сейчас нет, насколько нам известно. Ждем международных соглашений.

Мстислав Баник выразил личное мнение, что впоследствии все же все вакцины будут признаны ВОЗ.

Он посоветовал людям самостоятельно мониторить ситуацию с вакцинами в тех местах, куда они собираются ехать.

Теперь о внутреннем сертификате.

— Как по мне, это такой проект на опережение, — сказал Баник. — Он в разных странах Европы есть, и не только Европы. Он предусмотрен для того, чтобы быть готовыми к любым изменениям эпидситуации. Человек привит, и документ об этом есть.

Что касается заробитчан, то это вопрос к МИД. Получая за рубежом вторую дозу прививки, они все равно должны получить соответствующий документ, который это подтверждает. Они будут какое-то время бумажными.

На вопрос, когда заработают сертификаты, Мстислав Баник ответил, что в ближайшие месяцы.