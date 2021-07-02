Коронавирус в мире: статистика заболеваемости и смертности за 1 июля 2021 года

По состоянию на 1 июля Украина оказалась на третьем месте по количеству смертей от коронавируса в Европе. Лидерами стали — Российская Федерация (672 смерти) и Германия (71 смерть).

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. За сутки в мире подтвердили более 432 тыс. случаев Covid-19. Больше всего новых случаев в Бразилии (63 тыс.), Индии (43 тыс.) и Колумбии (28 тыс.).

Украина находится на 63 месте в мире между Вьетнамом и Гондурасом. А в Европе — на 11 месте.

Смертность от Covid-19: Украина в лидерах среди стран Европы / 2 фотографии

За сутки в мире умерло 8 314 человек, а за все время — более 3,9 млн. По этому показателю Украина занимает 23 место в мире и третье в Европе.

Сейчас в мире 11 млн активных случаев Covid-19, из них 78 тыс. человек в критическом состоянии.

В то же время в Украине за сутки, 1 июля, зафиксировали 696 новых случаев коронавируса. Выздоровели 1 197 человек, а умерли от осложнений, которые вызвал Covid-19, 33 пациента.

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