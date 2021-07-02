Вакцина от коронавируса производства Johnson & Johnson эффективна против штамма Дельта и других вариантов Covid-19. Об этом сообщили в компании.

Ученые анализировали состояние восьми вакцинированных добровольцев в течение определенного периода и выяснили, что клетки иммунной системы и антитела могут уничтожать вирус. По их данным, однодозовый препарат гарантирует защиту от вируса не менее чем на восемь месяцев.

— Недавно объявленные результаты исследований подтверждают способность вакцины Johnson & Johnson от Covid-19 защищать здоровье людей во всем мире, — отметил заместитель главы исполнительного комитета и главный научный сотрудник Johnson & Johnson доктор Пол Стоффельс.

Второе исследование, в котором приняли участие 20 пациентов Медицинского центра в Бостоне, свидетельствует о том, что эффективность вакцины от разных штаммов коронавируса составляет 85%. Также препарат защищает от тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти.

В компании утверждают, что препарат был стабильно эффективным во всех изученных регионах, например в Южной Африке и Бразилии, где в период исследования был высокий уровень распространения Бета и Зета штаммов.

Врач Дэн Баруш добавил, что это исследование, которое провели в лабораторных условиях, дает только подсказки, в каком направлении двигаться производителю. Это не реальные доказательства, которые получили от тысяч людей.

Препарат Johnson & Johnson — это векторная вакцина, которую производят в США. Возрастная группа для этой вакцины — от 18 лет.

Побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson схожи с легкой формой коронавируса: боли в мышцах и суставах, головная боль, тошнота, лихорадка. Могут даже включиться признаки тяжелой аллергической реакции: сыпь на коже, отеки слизистой горла, учащенное сердцебиение, головокружение.

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Источник: Johnson & Johnson