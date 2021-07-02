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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

В Киеве можно будет бесплатно вакцинировать домашних животных от бешенства – дата

собака, поводок

В Киеве в ближайшую субботу, 3 июля 2021 года, в рамках фестиваля ЛапаФест всем желающим будет оказана профессиональная услуга по регистрации и вакцинации от бешенства домашних питомцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Киевская городская государственная администрация.

С 10:00 до 14:00 на Русановской набережной, 7 сотрудники городской ветеринарной клиники не только вакцинируют кошек и собак от бешенства, но и чипируют их, а затем внесут в Реестр домашних животных. Все это – совершенно бесплатно. Нужно только иметь при себе ветеринарный паспорт.

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Специалисты ветклиники обещают, что вживление чипа под кожу животного — процедура абсолютно безболезненная, не требующая анестезии. По их словам, данное электронное устройство является своеобразной гарантией быстрого возвращения животного домой, если оно вдруг потеряется.

Отмечается, что и чипирование, и  вакцинация будут проведены в рамках информационно-просветительской кампании, направленной на популяризацию ответственного отношения к своим домашним питомцам и  соблюдения Правил содержания домашних собак и котов в городе Киеве.

Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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