В Киеве центр массовой вакцинации от коронавируса на базе Международного выставочного центра с 5 июля будет работать ежедневно. Все желающие смогут получить прививку с 10.00 до 17.30.

Об этом сообщила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко в комментарии одному из изданий.

— За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза — со 125 тыс. в начале июня до 344 тыс. в конце, — отметила она.

По словам заместителя, количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому городские власти приняли решение изменить график работы центра на ежедневный.

Чтобы получить прививку от Covid-19 на этой неделе в удобное для вас время и без очередей в шести городах Украины, можно записаться на вакцинацию онлайн через систему helsi.me.

Просмотреть список всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против Covid-19 (информация периодически обновляется).

По состоянию на 2 июля в Украине от Covid-19 вакцинировались уже два миллиона граждан. За сутки 1 июля было привито 90 959 людей. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек.

Фото: КМДА