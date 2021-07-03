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Юлія Захарченко |

В Винницкой области 47-летний мужчина умер после Covid-вакцинации

В Винницкой области 47-летний мужчина умер после Covid-вакцинации

В Винницкой области медицинские работники констатировали смерть 47-летнего мужчины после вакцинации против коронавируса. Его смерть зафиксировали 2 июля в 18.02. Мобильная бригада сделала гражданину прививки от Covid-19 в 13.45.

В течение одного часа после получения первой дозы мужчина хорошо себя чувствовал. Однако в 17.00 у пациента появилась тошнота и потеря сознания.

После этого сразу вызвали экстренную медицинскую помощь, которая проводила реанимационные действия. Однако в 18.02 медицинские работники констатировали смерть мужчины.

По информации Министерства здравоохранения, гражданин вакцинировался препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. В Минздраве отметили, что у пяти других людей, которые вакцинировались препаратом из одного флакона с умершим — удовлетворительное состояние.

Этот летальный случай зарегистрировали как неблагоприятное событие после вакцинации, поскольку смерть наступила в течение 30 дней после Covid-иммунизации.

Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины расследует смерть пациента. В Минздраве отметили, что такие случаи будут расследовать согласно украинскому законодательству.

Также в Министерстве здравоохранения подчеркнули, что вакцинация против коронавируса не может предотвратить развитие других болезней или смерть по другим причинам.

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Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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