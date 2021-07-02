В мире по состоянию на 2 июля подтвердилось 183,5 млн случаев Covid-19, а за сутки – 145 тыс.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 2 июля Covid-19 подтвердили за последние сутки — 696 новых случаев. Из них детей – 36, медработников – 33.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Правительство Украины приняло постановление о внедрении Covid-сертификатов. Этим цифровым документом можно подтвердить вакцинацию от Covid-19, отрицательный результат ПЦР-тестов и то, что человек выздоровел от Covid-19.

Коронавирус в мире

По состоянию на 2 июля Украина оказалась на третьем месте по количеству смертей от Covid-19 в Европе. Лидерами стали — Российская Федерация (672 смерти) и Германия (71 смерть).

Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers. За сутки в мире подтвердили более 432 тыс. случаев Covid-19. Больше всего новых случаев в Бразилии (63 тыс.), Индии (43 тыс.) и Колумбии (28 тыс.).

Украина среди лидеров по смертности, а Нидерланды и Австрия впускают всех привитых: Covid-новости 2 июля / 2 фотографии

Украина находится на 63 месте в мире между Вьетнамом и Гондурасом. А в Европе — на 11 месте.

За сутки в мире умерло 8 314 человек, а за все время — более 3,9 млн. По этому показателю Украина занимает 23 место в мире и третье в Европе.

Сейчас в мире 11 млн активных случаев Covid-19, из них 78 тыс. человек в критическом состоянии.

Вслед за Германией, Австрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба и отметил, что въехать в эти страны можно только при том условии, что иммунизация была проведена более чем за две недели до пересечения границы.