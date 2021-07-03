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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

В Охматдете провели вторую трансплантацию почки 15-летней девочке от посмертного донора

В Охматдете провели вторую трансплантацию почки 15-летней девочке от посмертного донора

В Охматдете провели четвертую успешную трансплантацию почки, которая одновременно была второй от посмертного донора. Теперь 15-летняя девочка находится в отделении интенсивной терапии.

Об этом сообщила Национальная детская специализированная больница Охматдет на своей странице в социальной сети Facebook.

В Охматдете провели вторую трансплантацию почки 15-летней девочке от посмертного донора

15-летняя Настя узнала о своей почечной недостаточности, когда ей было девять лет. Несколько попыток хирургической коррекции не завершились успешно.

В 11-летнем возрасте девочку в тяжелом состоянии госпитализировали в Черкасскую областную больницу. В феврале 2019 года Настя оказалась в отделении интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций Охматдета, поскольку у нее перестали работать почки.

После этого около двух лет девочка фактически прожила в этой больнице, привязанная к гемодиализу. А 30 июня Насте транспортировали почку от посмертного донора.

В Охматдете провели вторую трансплантацию почки 15-летней девочке от посмертного донора

Программа Единой государственной информсистемы трансплантации определила, что Настя — лучший кандидат для пересадки органа. Несколько нужных анализов подтвердили, что девочка имеет хорошую совместимость с почкой.

В Охматдете провели вторую трансплантацию почки 15-летней девочке от посмертного донора

В Охматдете отметили, что 15-летняя девочка ложилась на операционный стол с улыбкой сквозь слезу. По ее словам, Настя до сих пор не может в это поверить. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии. В больнице рассказали, что у Насти теперь почка, которая работает.

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Фото: НДСБ Охматдит

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