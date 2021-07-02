В Украине по состоянию на 2 июля Covid-19 подтвердили у 2 236 497 человек, а за последние сутки — 696 новых случаев коронавируса. Из них детей – 36, медработников – 33.

С начала пандемии выздороветь удалось 2 169 584 людям, а за сутки — 1 197. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умер 52 391 пациент, за последние 24 часа — 33.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 439 человек.

На территории страны провели за все время 10 881 002 ПЦР-тестирования, за сутки – 19 756 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 36 случаев;

Донецкая область — 39 случаев;

Житомирская область — 13 случаев;

Закарпатская область — 5 случаев;

Запорожская область — 18 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область — 50 случаев;

Кировоградская область — 5 случаев;

Луганская область — 9 случаев;

Львовская область — 49 случаев;

Николаевская область — 9 случаев;

Одесская область — 53 случая;

Полтавская область — 16 случаев;

Ровенская область — 7 случаев;

Сумская область — 31 случай;

Тернопольская область — 8 случаев;

Харьковская область — 33 случая;

Херсонская область — 31 случай;

Хмельницкая область — 26 случаев;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 5 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

Вакцинация от Covid-19

В Украине более двух миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. За сутки, 1 июля, прививки получили 90 959 людей. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированные — 55 487 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 767 613 прививок.