В Украине по состоянию на 2 июля Covid-19 подтвердили у 2 236 497 человек, а за последние сутки — 696 новых случаев коронавируса. Из них детей – 36, медработников – 33.
С начала пандемии выздороветь удалось 2 169 584 людям, а за сутки — 1 197. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, умер 52 391 пациент, за последние 24 часа — 33.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 439 человек.
На территории страны провели за все время 10 881 002 ПЦР-тестирования, за сутки – 19 756 анализов.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.
- Винницкая область — 5 случаев;
- Волынская область — 17 случаев;
- Днепропетровская область — 36 случаев;
- Донецкая область — 39 случаев;
- Житомирская область — 13 случаев;
- Закарпатская область — 5 случаев;
- Запорожская область — 18 случаев;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область — 50 случаев;
- Кировоградская область — 5 случаев;
- Луганская область — 9 случаев;
- Львовская область — 49 случаев;
- Николаевская область — 9 случаев;
- Одесская область — 53 случая;
- Полтавская область — 16 случаев;
- Ровенская область — 7 случаев;
- Сумская область — 31 случай;
- Тернопольская область — 8 случаев;
- Харьковская область — 33 случая;
- Херсонская область — 31 случай;
- Хмельницкая область — 26 случаев;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 5 случаев;
- Черниговская область — 10 случаев.
Вакцинация от Covid-19
В Украине более двух миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. За сутки, 1 июля, прививки получили 90 959 людей. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированные — 55 487 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу – 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 766 483 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 767 613 прививок.