В конце июня Украину захватили высокие температуры воздуха и жаркое солнце. Синоптики прогнозируют в июле также аномальную жару. Ее ожидают с 4 по 8 июля и с 18 по 28 июля.

В мире также повышается температура атмосферного воздуха, что влияет на здоровье человека. Например, в Канаде уже более 100 человек умерли из-за беспрецедентной жары. В некоторых местах страны температура достигала 49,5 °C. Большинство умерших — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Врач-терапевт Анна Бакшеева рассказала Фактам ICTV об опасности жары для здоровья, кому стоит ее опасаться и как уберечься от высоких температур.

— Регуляция температуры в организме происходит путем балансирования между получением и отдачей тепла. Отдача тепла происходит тремя основными путями: потоотделение (не работает при влажности воздуха > 75%), конвекция — отдача тепла окружающему воздуху, которая не работает, если температура воздуха выше температуры тела, и кондукция — передача тепла предметами путем прикосновения. В жару этот баланс может нарушаться, — говорит она.

Как жара может влиять на здоровье

Жара может нанести вред организму человека. Первая опасность — это тепловой удар. Повышение температуры окружающей среды сопровождается повышением потоотделения, увеличением потребления кислорода, скоростью метаболизма, увеличением кровоснабжения кожи и недостаточным кровоснабжением внутренних органов.

Это может привести к:

повышению температуры тела до 39-40 °C;

ускоренному сердцебиению;

увеличенной частоте дыхания;

слабости;

головокружению;

тошноте/рвоте;

покраснению кожи;

спутанности сознания;

нарушению равновесия;

потере сознания.

Также негативно на организм влияет ультрафиолетовое излучение, которое может привести к ожогам кожи.

— Оно может вызывать как острые ожоги, которые сопровождаются покраснением кожи, образованием пузырей, болью и повышением температуры, так и повышать риски развития онкологических заболеваний кожи, — говорит терапевт.

Еще одна опасность в жару — это судороги в мышцах. Чаще всего они бывают у людей, активно занимающихся спортом в жаркую погоду. У человека могут возникнуть судороги, обезвоживание, усталость, чрезмерная потливость.

Кто в зоне риска

пожилые люди (старше 70 лет), ведь у них снижена способность доставлять тепло в кожу и уменьшенное потоотделение;

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, ведь их сосуды плохо расширяются и плохо отдают тепло коже;

те, у кого неврологические и психиатрические расстройства (особенно при употреблении транквилизаторов);

те, кто употребляет алкоголь или наркотики;

дети — из-за недостаточно сформированной системы регуляции температуры тела;

люди с большим количеством родинок на коже;

спортсмены — из-за риска получения нагрузочного теплового удара и мышечных судорог.

Как уберечься от жары

Бакшеева советует избегать пребывания на солнце в период с 11.00 до 17.00. Чтобы не допустить обезвоживания, следует пить достаточно жидкости. А во время активностей — пить спортивную воду, обогащенную натрием.

В жару нужно носить легкую, однослойную, дышащую одежду для увеличения отдачи тепла путем конвекции, головной убор и солнцезащитные очки. Одежда должна быть светлой, для отражения солнечных лучей. Также существуют специальные линии одежды, отражающие UAV- и UBV-лучи.

— На кожу необходимо наносить крем с SPF-фактором 30+ и защитой от UAV- и UBV-лучей, чтобы избежать ожогов кожи, — подчеркнула она.

Врач рекомендует избегать физических нагрузок, переедания, ведь это требует от организма увеличить приток крови к органам желудочно-кишечного тракта и коже труднее отдавать тепло.

Также стоит сходить на осмотр к врачу для контроля хронических заболеваний и минимизации возможных рисков.

Если человек находится дома, то это не значит, что жара до него не доберется. Температура в помещении может нагреваться и воздух становится суше, поэтому дома стоит следить за влажностью. Должно быть не слишком сухо и не слишком влажно — 45-60%. При необходимости пользуйтесь увлажнителем воздуха и кондиционером. Но если дома нет последнего, можно использовать вентилятор, он увеличивает потерю тепла путем конвекции.

Вокруг дома можно озеленить территорию. По словам врача, газоны и деревья снижают температуру воздуха.

С жарой некоторые люди борются с помощью кондиционеров. Однако их нужно правильно использовать, чтобы не простудиться. Как правильно пользоваться кондиционером в жару, читайте на Фактах ICTV.