При заболевании Covid-19 и после выздоровления может появиться тахикардия. Это нормальное явление, так как при интоксикации и повышении температуры тела усиливаются сердечные сокращения. Когда состояние и температура возвращаются к норме, исчезает и тахикардия.

Но если после Covid-19 этот симптом не исчезает спустя 12 недель, говорят о постковидном синдроме, и в таком случае надо лечиться, советует кардиолог Марта Савич.

— Covid-19 — это системное заболевание, оно поражает различные системы, я расскажу о сердце, — продолжила кардиолог. — После острого периода еще некоторое время могут ощущаться такие сердечные симптомы: боль за грудиной, одышка, тахикардия, повышение или снижение давления.

Это так называемая астенизация — истощение организма болезнью. Это пройдет со временем. Нужно правильно питаться, соблюдать режим сна. Высыпаться очень важно после изнурительной болезни. Показаны различные витаминные комплексы.

Если же длительное время постковидные симптомы не проходят или состояние ухудшается, нужно обратиться к врачу: семейному или кардиологу.

Обязательно надо обследоваться: сделать кардиограмму или УЗИ сердца, сдать анализы.

Если обнаружена аритмия, то врач должен разъяснить пациенту, что аритмии возникают у нас и без коронавируса, это нормально. Если специалист посчитает нужным, то назначит суточное исследование сердца — холтер. А после этого, при необходимости, начинается лечение.

Частое осложнение после Covid-19 — накопление жидкости в сумке (перикарде), в которой находится сердце. Жидкость там есть всегда, но ее количество может увеличиваться после воспаления. В результате она сдавливает сердечную мышцу, и сердце не может нормально работать. Если жидкости не очень много, назначают медикаментозное лечение, если же состояние тяжелое, то обращаются к торакальному хирургу.

Проявления постковидного синдрома разнообразны: пациент может кашлять, испытывать одышку, недостаток воздуха, боль за грудиной. После тщательного исследования легких на УЗИ или КТ врачи индивидуально подбирают реабилитационные методы, рассчитывают нагрузку и время реабилитации.