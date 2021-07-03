За окном уже наступило лето, становится жарче, да и день стал длиннее. Со сменой времени года каждая девушка понимает, что нужно пересмотреть и внеси коррективы в свой домашний уход за кожей лица.

Специалист по уходу за лицом и телом, косметолог Анна Машковская рассказала Фактам ICTV, как в летний период ухаживать за разными типами кожи, чтобы она оставалась здоровой, блестящей и чистой.

Уход за сухой/чувствительной кожей

По словам специалиста, летом средства для умывания и ежедневного ухода должны иметь более мягкие текстуры. Например, для сухой/чувствительной кожи вместо молочка, которым пользовались в осенне-зимний период, стоит перейти на щадящий гель для умывания.

Кроме того, следует иметь в арсенале средства с витамином С или препараты целенаправленного действия для защиты сосудов и успокоения, поскольку при перепадах температуры летом, как и зимой, они часто повреждаются.

Уход за жирной/комбинированной кожей

— Если у вас жирный/комбинированный тип кожи, вам понравятся легкие пенки для очистки. Вследствие выделяемого тепла возможна более активная секреция сальных желез, поэтому можно добавлять к вашему обычному уходу средства с матовым эффектом и периодически использовать маски с глиной, — отметила Машковская.

Текстуры крема также должны быть другими на период летнего сезона. Для комбинированной кожи лучше применять гелевые текстуры, флюиды, а для сухой — можно сменить питательные кремы на более мягкие. Или оставить крем с “бархатной” текстурой только на ночь.

Как защититься от солнца

Косметолог подчеркнула, что большое внимание в разные периоды следует уделять средствам с SPF. Летом показатель должен быть значительно выше. Если осенью и зимой достаточно отметки 8-15-20, то для солнечной погоды отметка должна достигать 30-50.

— SPF — это не только о том, чтобы избежать нежелательной пигментации. Солнце плохо влияет на наши сосуды, вызывает преждевременное старение, провоцирует гиперчувствительность кожи и аллергические реакции, приводит к гиперкератозу — утолщению клеток эпидермиса, которые удерживают влагу. В этом случае кожа имеет тусклый вид и неравномерный тон, — добавила она.

Поэтому это обязательный фактор защиты, ведь некоторые кислоты и средства для восстановления мы используем и в дальнейшем при определенных показаниях.

Кроме того, если вы собрались на пляж — возьмите с собой водостойкое солнцезащитное средство для тела. Вода преломляет солнечные лучи, и загар на коже становится равномерным.

— В случае ожога не рекомендую использовать народные методы — дома должны быть средства, способствующие увлажнению, активной регенерации пораженного участка кожи на достаточно глубоком уровне, — отметила косметолог.

Как сохранить молодость на лице

Прежде всего за кожей следует ухаживать с помощью средств для наружного применения. Если у человека будет качественный уход за кожей, то к хирургии можно прийти значительно позже и она будет более эффективной.

Косметика необходима для правильного очищения, увлажнения. Также можно применять кремы, чтобы убрать микроморщинки, улучшить текстуру кожи, уменьшить выделение кожного сала, работать с пигментными пятнами.

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