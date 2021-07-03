В Украине зафиксировали первый официальный летальный случай после вакцинации против коронавируса. В то же время в Италии медицинских работников принуждают иммунизироваться, иначе они останутся без работы и заработной платы. Факты ICTV собрали главные новости о коронавирусе в Украине и мире за 3 июля.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 3 июля, за последние сутки в Украине зафиксировали 705 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 27 детей и 22 медработников.

За сутки в больницы госпитализировали 420 человек и зафиксировали 36 летальных случаев. 1 072 людей вылечились от заболевания, за все время пандемии 2 170 656 украинцев преодолели коронавирус.

2 июля Минздрав сообщил о смерти 47-летнего мужчины после вакцинации против коронавируса. Гражданин умер через четыре часа после получения первой дозы препарата.

В Минздраве отметили, что иммунизация от Covid-19 не может помочь предотвратить развитие других заболеваний или смерти по другим причинам. Однако инициировали расследование, которое поможет выяснить причины смерти мужчины.

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Коронавирус в мире

За последние шесть недель из-за индийского штамма коронавируса Дельта количество инфицированных выросло в десятках африканских стран. По данным AFP, за тот же период количество смертей выросло на 15% в 38 африканских странах. Заместитель министра здравоохранения Джо Фахла заявил о третьей вспышке коронавируса в регионе.

Правительство Великобритании подтвердило, что политики сейчас рассматривают возможность снятия требований относительно самоизоляции. Однако это будет касаться для тех, кто получил две дозы вакцины от коронавируса.

По сообщениям СМИ, сотни медицинских работников в Италии начали судебный процесс против требования об обязательной вакцинации против Covid-19.

С апреля все медработники, которые работают на государственных или частных социальных должностях, в частности, в аптеках или кабинетах врачей, должны пройти вакцинацию против Covid-19. В другом случае медиков могут отстранить от работы без выплаты зарплаты.

В Индонезии ввели новые ограничения из-за быстрого распространения коронавируса. Среди них — ужесточение дорожных проверок, запрет на обеды в ресторанах и занятиях спортом на открытом воздухе.