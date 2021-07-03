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Анастасія Рогожінська |

В Киеве за сутки зафиксировали 185 случаев Covid-19

коронавірус

В Киеве продолжает снижаться суточная заболеваемость Covid-19. По состоянию на 3 июля в столице подтвердили 185 новых случаев коронавируса.

За минувшие 24 часа в городе от осложнений, вызванных инфекцией, умерли три человека, доведя общее количество смертей в столице с начала пандемии до отметки в 5 198.

За день из больниц были выписан 161 киевлянин, а за все время с последствиями коронавируса справились — 205 197.

Кто заболел за последние сутки

  • 107 женщин в возрасте от 18до 82 лет;
  • 77 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет;
  • Пятилетний мальчик;

В больницы столицы за 24 часа госпитализировали 79 больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (57), Оболонском (28), Святошинском (29) и Соломенском (23) районах.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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