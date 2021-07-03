В Киеве продолжает снижаться суточная заболеваемость Covid-19. По состоянию на 3 июля в столице подтвердили 185 новых случаев коронавируса.
За минувшие 24 часа в городе от осложнений, вызванных инфекцией, умерли три человека, доведя общее количество смертей в столице с начала пандемии до отметки в 5 198.
За день из больниц были выписан 161 киевлянин, а за все время с последствиями коронавируса справились — 205 197.
Кто заболел за последние сутки
- 107 женщин в возрасте от 18до 82 лет;
- 77 мужчин в возрасте от 21 до 87 лет;
- Пятилетний мальчик;
В больницы столицы за 24 часа госпитализировали 79 больных.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (57), Оболонском (28), Святошинском (29) и Соломенском (23) районах.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.