Необходимо детальное обследование: Комиссаренко о смерти мужчины после Covid-вакцинации

Случай смерти 47-летнего мужчины через несколько часов после вакцинации от коронавируса тщательно исследуют. Поскольку сейчас точно нельзя сказать, что стало ее причиной.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО академик Сергей Комиссаренко.

— Вакцина Pfizer считается одной из лучших, произведенных в мире, и является фактически безопасной. Конечно, нужно знать, от чего этот человек умер. Для этого нужно провести детальное обследование, определить причину. Нужно убедиться, действительно ли это связано с вакцинацией, — отметил он.

Сергей Комиссаренко добавил, что, по его мнению, смерть мужчины не связана с прививкой. Кроме того, он напомнил, что альтернативы вакцинации нет.

2 июля Министерство здравоохранения сообщило, что в Винницкой области 47-летний мужчина умер после Covid-вакцинации.

В течение часа после получения первой дозы препарата он чувствовал себя хорошо. Но позже у пациента появилась тошнота и он потерял сознание.

По информации Минздрава, гражданин вакцинировался препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Источник: Украина 24