С наступлением лета у нас появилась возможность употреблять больше природных витаминов, которые есть в овощах, фруктах и обилии ягод. Сейчас уже наступил сезон черешни — ягоды, употребление которой весьма полезно для здоровья человека.
Диетолог и семейный врач Алена Абраменко рассказала Фактам ICTV о пользе черешни, какие в ней есть витамины и кому ее употребление не рекомендуется.
Чем полезна черешня для человека
Черешня — одна из самых сочных и полезных ягод летнего сезона. По словам врача, она содержит безгранично ценные компоненты:
- витамин К;
- витамин С;
- витамин А;
- витамины группы В.
Богата черешня и микроэлементами: калий, кальций, медь, сера, фосфор, марганец, медь, железо.
Черешню стоит есть людям, имеющим дерматологические заболевания, нарушения сна. Также эта ягода улучшает память, что предотвращает болезнь Альцгеймера, снижает уровень холестерина, артериальное давление и риск диабета.
— Уже из состава видно, что это невероятно полезная ягода. Она содержит мелатонин, который нормализует биоритмы сна, бетакаротин — улучшает зрение, антиоксиданты кверцетин и антоциан — это профилактика онкологических заболеваний, витамин А поддерживает тонус кожи, флавоноиды и каротиноиды поддерживают свертываемость крови, а клетчатка — улучшает состояние микробиоты кишечника, — отметила диетолог.
Калорийность черешни
На 100 г продукта:
- белки — 1,06;
- жиры — 0,2;
- углеводы — 13,5;
- ккал-63;
- гликемический индекс — 25 (низкий уровень);
- инсулиновый индекс — 22;
- клетчатка — 2,1.
В каком виде употреблять черешню
— Наибольшая ценность ягоды сохраняется, когда ее употребляют в свежем виде. Ведь при нагревании разрушается витамин С, — добавила Абраменко.
Кому не рекомендуют употреблять черешню
Врач не рекомендует употреблять черешню тем, у кого существует непереносимость этого продукта. Аллергикам следует употреблять ее с осторожностью, внимательно прислушиваясь к организму, или определив аллергию с помощью аллергопроб.
Тем, кому нежелательно стимулировать работу кишечника, например, людям, страдающим спаечной болезнью, тоже не стоит употреблять ягоду.
— Также людям с частыми кишечными расстройствами, непроходимостью кишечника и панкреатитом в острой стадии употреблять черешню запрещено, — подытожила диетолог.
Черешню не рекомендуют есть в больших количествах и людям, склонным к полноте, а также больным сахарным диабетом из-за повышенного содержания глюкозы и фруктозы.
Чем полезны ягоды для организма
Диетологи рекомендуют заменить сахар сладостей, которые его содержат, на ягоды. Они не только вкусные, но еще и полезные.
Любые ягоды содержат множество фитонутриентов — важных для жизнедеятельности организма витаминов и минералов. Пектины, которые содержатся в ягодах, синтезируют вещества, снижающие уровень холестерина, улучшают обмен веществ.
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