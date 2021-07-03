По состоянию на утро 3 июля в Украине зафиксировано 705 новых случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных 22 медработника и 27 детей.
За минувшие сутки было госпитализировано 420 человек, а 1 072 пациента справились с последствиями болезни и были выписаны из больниц.
Было проведено 43 004 теста, из которых 19 945 методом ПЦР, 7 962 методом ИФА и 15 097 экспресс-анализов на антиген.
Лидерами по суточной заболеваемости являются Киевская (48), Донецкая (43), Днепропетровская (40) и Полтавская (39) области, а также столица, где Covid-19 диагностирован у 185 человек.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирусом заразились 2 237 202 человека. Из них 2 170 656 пациентов были выписаны из больниц, а 52 460 украинцев – скончались.
Коронавирус в регионах:
- Винницкая область — 11 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 40 случаев;
- Донецкая область — 43 случая;
- Житомирская область — 23 случая;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 37 случаев;
- Ивано-Франковская область — 4 случая;
- Киевская область — 48 случаев;
- Кировоградская область — 6 случаев;
- Луганская область — 10 случаев;
- Львовская область — 29 случаев;
- Николаевская область — 22 случая;
- Одесская область — 38 случаев;
- Полтавская область — 39 случаев;
- Ровенская область — 11 случаев;
- Сумская область — 21 случай;
- Тернопольская область — 5 случаев;
- Харьковская область — 31 случай;
- Херсонская область — 23 случая;
- Хмельницкая область — 16 случаев;
- Черкасская область — 26 случаев;
- Черновицкая область — 6 случаев;
- Черниговская область — 14 случаев.
Вакцинация от Covid-19
С начала вакцинации в Украине было привито 1 794 001 человек. Из них 1 793 999 получили первую дозу, а 435 166 уже полностью иммунизированы.
За последние сутки прививку получил 79 921 украинец, 38 862 из которых вакцинировались впервые, а 41 059 человек получили уже вторую дозу препарата.