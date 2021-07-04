В Киеве продолжает снижаться суточная заболеваемость Covid-19. По состоянию на 4 июля в столице подтвердили 126 новых случаев коронавируса.

За все время пандемии Covid-19 в мире 214 524 жителя Киева заболели опасным вирусом.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: