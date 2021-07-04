В Украине по состоянию на воскресенье, 4 июля, подтвердили 377 новых случаев коронавируса, за все время эпидемии коронавирусом заразились более 2 200 000 украинцев.

Коронавирус в Украине

За сутки из больниц выписали 526 человек, госпитализировали — 460, не смогли преодолеть осложнения заболевания десять пациентов. С самого начала эпидемии коронавирус стал смертельным для 52,4 тыс.

Украинцев, которые переболели — более 2,1 млн.

В антилидерах по количеству новых случаев коронавируса: Киев (126), Одесская (49), Киевская (31), Запорожская (26) и Днепропетровская (20) области.

Накануне в отечественных лабораториях сделали 27 979 тестов на коронавирус, в частности 14,2 тыс.

Методом ПЦР и еще более 10 тыс. экспресс-тестов.

За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Докладно: https://t.co/gJC0kZvekI pic.twitter.com/DvkgJlXDH9 — Ministry of Health of Ukraine (@MoH_Ukraine) July 4, 2021

Коронавирус в мире

А в мире распространяется новый, более заразный штамм коронавируса Дельта. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гейбреесуса, эту мутацию обнаружили уже в 98 странах.

4 июля выявлено 184 240 тыс. случаев коронавируса, при этом выздоровели уже 168 620 000 человек.

От начала пандемии в мире выявили 184 247 385 случаев заражения вирусом, в частности 3 987 463 человек умерли, выздоровели 168 625 678 человек.

С начала пандемии зарегистрировали 27 822 случая инфицирования и 382 смерти, зато выздоровели 25 383 человека.

Больше всего инфицированных за все время пандемии обнаружено в США (34 588 176) и Индии (30 545 433). Третьей в мировой статистике по количеству случаев коронавируса является Бразилия (18 742 025).

Коронавирус распространяется в России прирост числа больных в стране достиг уровня пике второй волны пандемии.

За минувшие сутки в РФ обнаружили 24 693 новых больных.

В Москве суточный прирост составил 7 624. В Московской области зарегистрировано 2 696 новых случаев.

Вчера в РФ от коронавируса умерло 650 человек, что несколько меньше, чем в предыдущие дни.

Всего от коронавирусной инфекции в РФ скончались 135 637 пациентов.