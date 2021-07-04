2 июля в Виннице 47-летний местный житель умер после вакцинации против коронавируса. Стала известна предварительная причина смерти мужчины.

По данным Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, у винничанина не было хронических заболеваний. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Предварительной причиной смерти мужчины после вакцинации стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Этот факт зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации. Мобильная бригада сделала прививку гражданину вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech (срок годности до 30 сентября 2021 года).

В течение одного часа винничанин хорошо себя чувствовал, однако спустя почти четыре его начало тошнить и мужчина потерял сознание.

В 17.10 прибыла экстренная медицинская помощь и провела реанимационные действия. Однако в 18.02 медики зафиксировали смерть пациента.

Расследование продолжается, Региональная группа оперативного реагирования устанавливает причины происшествия. Департамент ОГА ожидает результаты морфо-гистологических исследований.