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Факты / Lifestyle / Здоровье
Юлія Захарченко |

В Польше вакцинировались более 10 тыс. украинцев

В Польше вакцинировались более 10 тыс. украинцев

По состоянию на 30 июня, в Польше частично или полностью вакцинировались почти 30 тыс. иностранцев. Среди них наибольшую группу составляют украинцы.

Всего до конца июня 29 212 иностранцев получили прививки против коронавируса на территории государства. Среди них в первую дозу препарата или одноразовую вакцину Johnson & Johnson получили 10 632 украинца, а две прививки — 1 797 украинских граждан.

Сейчас украинцы могут бесплатно вакцинироваться в Польше, так же как и граждане этого государства.

Иностранцы, имеющие польский идентификационный код (PESEL), получают цифровое направление на иммунизацию автоматически. Если такого документа нет, тогда следует получить направление у врача первого контакта на основе загранпаспорта.

По состоянию на 4 июля, в Польше вакцинировались почти 30 млн местных жителей. В то же время полный курс иммунизации завершили более 13,7 млн граждан.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за все время пандемии в Польше зафиксировали 2 880 107 случаев коронавируса. Всего 75 065 местных жителей страны умерли от опасного заболевания.

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Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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