По состоянию на утро 4 июля, в Украине зафиксировали 377 новых случаев коронавируса (из них 11 детей и пять медработников). За все время пандемии 2 237 553 людей заболели Covid-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.
За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 460 человек. Также зафиксировали 10 летальных случаев, за все время пандемии в Украине умерло 52 470 человек.
В то же время за сутки от заболевания выздоровели 526 украинцев, всего за период пандемии 2 171 182 граждан смогли преодолеть опасный вирус.
Статистика случаев/прививок (1 доза)
Киев — 126/2802
Винницкая область — 3/310
Волынская область — 5/765
Днепропетровская область — 20/1255
Донецкая область — 3/605
Житомирская область — 5/1163
Закарпатская область — 0/247
Запорожская область — 26/626
Ивано-Франковская область — 6/438
Киевская область — 31/1763
Кировоградская область — 3/775
Луганская область — 1/179
Львовская область — 12/1757
Николаевская область — 17/460
Одесская область — 49/535
Полтавская область — 3/1155
Ровенская область — 1/619
Сумская область — 15/838
Тернопольская область — 12/396
Харьковская область — 11/1172
Херсонская область — 11/836
Хмельницкая область — 5/569
Черкасская область — 5/1144
Черновицкая область — 4/155
Черниговская область — 3/530
За сутки осуществили 27 979 тестирований (в частности методом ПЦР — 14 229, методом ИФА — 3 345), а также 10 405 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 915 176 ПЦР-тестирований.