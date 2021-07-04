По состоянию на утро 4 июля, в Украине зафиксировали 377 новых случаев коронавируса (из них 11 детей и пять медработников). За все время пандемии 2 237 553 людей заболели Covid-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (126), Одесской (49), Киевской (31), Запорожской (26) и Днепропетровской (20) областях.

За прошедшие сутки в больницы госпитализировали 460 человек. Также зафиксировали 10 летальных случаев, за все время пандемии в Украине умерло 52 470 человек.

В то же время за сутки от заболевания выздоровели 526 украинцев, всего за период пандемии 2 171 182 граждан смогли преодолеть опасный вирус.

Статистика случаев/прививок (1 доза)

Киев — 126/2802

Винницкая область — 3/310

Волынская область — 5/765

Днепропетровская область — 20/1255

Донецкая область — 3/605

Житомирская область — 5/1163

Закарпатская область — 0/247

Запорожская область — 26/626

Ивано-Франковская область — 6/438

Киевская область — 31/1763

Кировоградская область — 3/775

Луганская область — 1/179

Львовская область — 12/1757

Николаевская область — 17/460

Одесская область — 49/535

Полтавская область — 3/1155

Ровенская область — 1/619

Сумская область — 15/838

Тернопольская область — 12/396

Харьковская область — 11/1172

Херсонская область — 11/836

Хмельницкая область — 5/569

Черкасская область — 5/1144

Черновицкая область — 4/155

Черниговская область — 3/530

За сутки осуществили 27 979 тестирований (в частности методом ПЦР — 14 229, методом ИФА — 3 345), а также 10 405 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. За все время пандемии в Украине провели 10 915 176 ПЦР-тестирований.