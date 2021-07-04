Как очистить мозг после пандемии

Во время пандемии коронавируса люди почувствовали тревогу и угнетение, кроме того, это негативно повлияло на концентрацию внимания. Но есть способы исправить такую ​​проблему.

Хорошей новостью является то, что мозг людей чрезвычайно пластичен и поэтому способен к восстановлению.

— Нам понадобится немного времени, чтобы оправиться от этого. Это проблема, с которой столкнулись многие течение пандемии. Некоторые называют это явление пандемией мозга », — говорит Майк Ясса из Центра нейробиологии обучения и памяти.

Известно, что стресс может быть опасным для физического здоровья. Длительное воздействие кортизола — гормона стресса в организме, увеличивает риск сердечных заболеваний, нарушений и даже расстройств, таких как тревога и депрессия. Также страдают познавательные способности. Установлено, что хронический стресс убивает клетки мозга и даже уменьшает размер префронтальной коры, которая отвечает за память, концентрацию внимания и обучения.

Во время первых локдаунив люди стали замечать внезапную неспособность сосредотачиваться, запоминать информацию и выполнять простые задачи. Эта проблема не только у вас — успокаивали заголовки.

Как говорит Ясса, пандемия был не просто стрессовой событием. Это ряд многих одновременных стрессовых факторов, некоторые из них угрожают жизни. Все осложняется и нарушениями физической активности, повседневных ритмов и привычек. Ясса считает, что люди наконец-то на пути восстановления, хотя это не произойдет мгновенно.

Исследователи начали понимать, как мозг людей изменился через 18 месяцев социального дистанцирования и неопределенности (буквально, физически в случае с некоторыми людьми, которые получали лечение от коронавируса).

Барбара Саакян из Кембриджского университета сотрудничает с исследователями Университета Фудань, чтобы оценить влияние социальной изоляции на мозг людей во время пандемии. Она говорит, что последствия для многих зон мозга глубокие.

— Мы наблюдали изменения в объеме мозга в височной, лобной, затылочной и подкорковых областях, миндалине и гиппокампе у людей, находившихся в социальной изоляции, — говорит Саакян. Изменения в этих зонах могут серьезно повредить процессам, на которые возлагаются люди для взаимодействия с окружающим миром.

Стоит помнить, что люди имеют собственный пандемический опыт. Для разных людей путь к когнитивного выздоровления может быть различным. Однако среди этих проблем есть и общие черты. Саакян обследует категории людей, начиная от медицинских работников и заканчивая теми, кто никогда не болел коронавирус, но был на самоизоляции. В разных группах люди сообщали о трудностях с концентрацией внимания и памятью. Многие также сообщал о симптомах депрессии.

— Люди имеют устойчивость. Но найдется часть тех, кто пострадал больше всего. Они могут чувствовать когнитивные изменения и в будущем, — говорит она.

Несмотря на колоссальный когнитивный влияние прошлого года, Саакян и другие представители ее команды с оптимизмом смотрят на перспективы выздоровления от пандемии мозга. Даже последствия беспрецедентной глобального кризиса можно смягчить старомодной психической гигиеной.