Можно долго дискутировать на тему, какому народу принадлежит право называться автором рецепта кваса, но он встречается у всех славян, а также известно, что напиток вроде кваса готовили еще в Древнем Египте. На территории Украины его также пили испокон веков.

О пользе и видах кваса Фактам ICTV рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

— Квас способен утолить жажду, наполнить тело энергией, а также помочь избавиться от некоторых заболеваний, — сказал Борис Скачко. — Благодаря молочнокислым бактериям квас улучшает пищеварение, регулирует обмен веществ, улучшает функции центральной нервной системы, улучшает аппетит.

В народной медицине квас употребляют при лихорадке, простуде, водянке, при некоторых заболеваниях системы пищеварения. Пробиотики кваса создают баланс между различными микроорганизмами, живущими в кишечнике, омолаживают организм и уравновешивают нервную систему.

Молочнокислые бактерии, образующиеся при брожении, усиливают защиту организма от попадания вирусов, токсинов и канцерогенов.

Квас повышает иммунитет, улучшает мышечную силу при сердечной недостаточности, особенно при физических нагрузках.

Виды кваса

В зависимости от сырья, из которого готовят напиток, квас бывает хлебным, овощным, фруктовым. Еще для изготовления кваса используют березовый сок и даже лепестки роз.

Все рецепты основаны на одной технологии: брожение квасного сусла.

Квасное сусло готовят, разводя водой сок, или заливая фрукты, ягоды, сухари, цветки. Затем к этому добавляют дрожжи, иногда сахар, и ставят емкость в теплое место. Брожение длится от шести часов до двух суток. Готовый напиток процеживают, охлаждают и хранят в холодильнике не более двух-трех дней.

В центральных областях Украины до сих пор популярен хлебный квас. Его готовят из поджаренных на сухой сковороде ржаных сухарей, которые заливают кипятком, добавляя дрожжи или хлебную закваску, и ставят в теплое место.

Такой квас хорошо утоляет жажду в жаркие дни. Он богат витаминами В1, В6, магнием, фосфором, содержит аминокислоты и пантотенат кальция, который нужен при атонии кишечника.

Вместе с хлебным квасом популярен и свекольный. Он нормализует давление благодаря оксиду азота, который образуется в процессе брожения из природных нитратов, расширяет сосуды, улучшает кровообращение.

Фитонутриент бетаин, содержащийся в свекле, уменьшает воспаление и обладает противораковым действием. Особенно это важно для простаты и поджелудочной железы.

Свекольный квас помогает печени выводить токсины. Потому что и сама свекла ценна за способность очищать кровь.

Из Беларуси к нам пришел березовый квас. В бочку с березовым соком погружают мешочек с ржаным хлебом. Держат его там двое суток. Начинается брожение. Затем в бочку насыпают дубовую кору — самый натуральный консервант. Бочку закупоривают. Через две недели квас готов.

Фруктово-ягодные квасы

Понятно, что в квасе есть все витамины, которые есть в фруктах. И после брожения там образуется еще много полезных веществ. Бетафит, например, способствует образованию красных кровяных телец, ощелачивает кровь.

Кому полезен квас

Квас полезен практически всем:

взрослым

детям

здоровым

больным

Особенно нужен квас:

Тем, кто проходит химиотерапию (одна чайная ложка — полстакана).

Людям с хроническими болезнями, воспалением (полстакана).

При антибиотикотерапии.

Для профилактики старения.

Здоровым людям достаточно одного стакана кваса в день.

Но все же перед началом употребления кваса нужно посоветоваться с семейным врачом.

И еще один важный момент. Все вышенаписанное касается только домашнего кваса. Все, что продается в магазине в бутылках под названием квас — это не что иное как газированные лимонады, и к настоящему квасу они не имеют отношения.

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