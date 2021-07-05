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Факты / Lifestyle / Здоровье
Лариса Божко |

Аптечка в дорогу, если едете с детьми — список

відпустка з дітьми

Когда пакуем чемоданы, не забываем выделить в них место для аптечки. Она поможет, если в пути возникнут неприятности со здоровьем, особенно это важно, когда путешествуете с детьми.

Причем врач-терапевт Марина Ерина советует взять аптечку даже тем, кто не болеет, молодым и здоровым.

Что взять из лекарств

Во-первых, если вы или ваш ребенок принимаете лекарства на постоянной основе, возьмите их с небольшим запасом.

Во-вторых, не пренебрегайте лекарствами для неотложной помощи, если даже будете отдыхать в гостинице и имеете медицинскую страховку.

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В аптечке обязательно должны быть:

  • обезболивающие, жаропонижающие средства на основе парацетамола (Панадол, Эфералган и т.д.) и ибупрофена (Нурофен, Ибупрофен)
  • спазмолитики (Но-шпа, Спазмолгон)
  • лекарства для улучшения пищеварения (Фестал, Панкреатин, Аллохол, Имодиум)
  • средство от поноса (Регидрон, Левомицетин)
  • активированный уголь
  • кровоостанавливающее средство (перекись водорода)
  • пантенол от ожогов
  • гель или крем от укусов насекомых
  • крем от загара, особенно для маленьких детей
  • лекарства от аллергии (Супрастин)
  • таблетки или сиропчик от кашля, боли в горле (Септефрил, Лизобакт, Стрепсилс)
  • средство от насморка (Но-соль, Хьюмер, Пшик, Аквамарис, Називин, Виброцил, Назол (Бэби, Кидс), Nazik)
  • капли ушные и глазные (Отипакс, Тобрекс — антибиотик)
  • антисептики для обработки ран (Хлоргексидин)
  • успокоительное
  • пластырь, бинт, вата
  • электронный термометр

Если вы не ориентируетесь в лекарственных средствах, перед поездкой проконсультируйтесь у семейного врача или педиатра.

Место хранения

Лекарства удобнее всего перевозить в упаковке, в которой желательно сохранить инструкцию.

На коробочках упрощенно напишите назначение: от головной боли, от поноса, жаропонижающее и тому подобное, чтобы в горячке не паниковать в поисках нужного средства.

Храните лекарства в прохладном, затемненном месте, чтобы на них не попадал солнечный свет.

Если вы отдыхаете в Украине, запишите и сохраните в телефоне номера ближайших больниц, травмпунктов, взрослых и детских, чтобы знать, куда обращаться за помощью.

Как лечиться в путешествии

Если повысилась температура (выше 38 градусов), даем ребенку или принимаем сами жаропонижающее средство, пьем много жидкости и обращаемся к врачу. Температура — это не болезнь, а симптом, указывающий на проблему в организме. Надо узнать, что все же вызвало ее повышение.

С зубной болью не следует бороться в течение нескольких дней. Выпили таблетки, нашли врача, или же дожили до утра и пошли к стоматологу.

Головная боль, которая возвращается после окончания действия обезболивающего, также требует консультации врача.

Отеки на суставах, синяки, которые возникли “без причины”, могут свидетельствовать о повреждении тканей, суставов или костей. Ребенок может не заметить, как ударился, а трещина на кости, например, проявится к вечеру. Если не зафиксировать вовремя конечность, произойдет смещение и деформация.

Температура и понос могут свидетельствовать о приступе аппендицита у ребенка. Поэтому о них также нужно сообщить медику.

Не оставляйте без внимания любые изменения в организме, и тогда ваш отпуск пройдет спокойно.

Учитывая, что сейчас во многих странах требуют справки о вакцинации, ПЦР-тесты и т.д., не забывайте поинтересоваться заранее, что нужно иметь с собой из документов о состоянии здоровья.

Фото: Depositphotos

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