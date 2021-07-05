В Украине необходимо увеличить количество тестирований на Covid-19 из-за активного распространения штамма Дельта в Европе. Основные карантинные ограничения, а именно масочный режим, дезинфекция, дистанция и другие меры, остаются в силе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время селекторного совещания в Офисе президента.

— Масочный режим, социальное дистанцирование и дезинфекция в дальнейшем будут оставаться обязательными, чтобы не допустить роста заболеваемости, – отметил он.

В Кабинете министров утверждают, что сейчас в стране уменьшается количество активных больных коронавирусом. Но система здравоохранения должна быть готова к борьбе со штаммом Дельта.

Шмыгаль добавил, что в связи с проведением чемпионата Европы по футболу в европейских странах зафиксирован рост заболеваемости почти на 10%. Поэтому нужно увеличить количество тестирований. Профильные ведомства должны проверить реальную готовность медучреждений, в частности детских учреждений здравоохранения, к борьбе с коронавирусом.

Сейчас центры массовой вакцинации от Covid-19 работают в каждой области Украины. По словам Шмыгаля, их количество нужно увеличивать, и наращивать темпы вакцинации.

Минздрав и Министерство развития общин и территорий Украины скоординируют работу с местными властями и предоставят предложения, как организовать более активную вакцинацию граждан.

По состоянию на 4 июля в Украине от коронавируса вакцинировали 24 363 человека. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы – 9 103 человека.