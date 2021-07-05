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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Что нельзя есть на завтрак: запрещенные продукты и вредные привычки

Сніданок, дієта

Завтрак — обязательный прием пищи и пропускать его не стоит. Кроме того следует серьезно относиться к продуктам, которые вы употребляете утром, как и к пищевым привычкам в целом. Существует ряд продуктов, которые не рекомендуется есть на завтрак.

По словам специалистов, они, а также некоторые привычки минимизируют пользу завтрака и способствуют набору веса.

Вредные продукты и привычки во время завтрака

  • Употребление только простых углеводов

Утром нежелательно есть только простые углеводы, среди которых — мюсли, булочки. Они не содержат разнообразия необходимых организму веществ и минералов, а также приводят к резкому скачку глюкозы и быстрому высвобождению инсулина после еды, что не очень хорошо.

Такой завтрак не обеспечит чувство сытости надолго.

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  • Сладости по утрам

Такой же эффект будет и после употребления сладостей на завтрак. Это приведет к скачку и падению уровня сахара в крови, что может спровоцировать усиление голода и переедание в конце дня.

  • Отсутствие завтрака

Пропуск первого приема пищи приводит к перееданию во второй половине дня, что провоцирует набор веса.

Также человек будет чувствовать себя голодным и обессиленным, что повлияет на качество работы, обучения, а также на общее самочувствие.

  • Завтрак без белка

Белковые продукты содержат важные вещества и микроэлементы, в которых нуждается организм. Они дают чувство сытости. Поэтому стоит добавить в утренний прием пищи яйца, мясо, йогурт или кефир, орехи.

  • Привычка есть быстро

Медленное потребление пищи позволяет съесть меньше, ведь ощущение чувства сытости приходит только через 15-20 минут после начала приема пищи.

Несмотря на утреннюю суету, важно уделять достаточно времени завтраку.

То есть идеальный завтрак для человека — продукты с высоким содержанием белка, полезных жиров и клетчатки. Также важно не пропускать первый прием пищи и уделять ему достаточное количество времени.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pexels

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