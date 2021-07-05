Остеохондроз шейного отдела позвоночника – это дистрофическое заболевание, характеризующееся истончением межпозвонковых дисков.

В процеcсе развития болезни хрящевая ткань замещается костной, возникают нарушения кровообращения, двигательной функции, появляются боли.

Межпозвонковые диски обеспечивают гибкость всего позвоночника, они амортизируют при беге, ходьбе, прыжках, что предохраняет позвонки от травм и разрушения. Но с годами или при тяжелых нагрузках межпозвонковые диски деформируются, в них уменьшается количество жидкости, они растрескиваются и появляются протрузии или грыжи (выпячивание диска внутрь или наружу от позвоночного столба). Со временем в этих местах появляются боли и костные наросты, из-за чего ограничивается подвижность позвоночника.