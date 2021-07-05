Что такое шейный остеохондроз?
Остеохондроз шейного отдела позвоночника – это дистрофическое заболевание, характеризующееся истончением межпозвонковых дисков.
В процеcсе развития болезни хрящевая ткань замещается костной, возникают нарушения кровообращения, двигательной функции, появляются боли.
Межпозвонковые диски обеспечивают гибкость всего позвоночника, они амортизируют при беге, ходьбе, прыжках, что предохраняет позвонки от травм и разрушения. Но с годами или при тяжелых нагрузках межпозвонковые диски деформируются, в них уменьшается количество жидкости, они растрескиваются и появляются протрузии или грыжи (выпячивание диска внутрь или наружу от позвоночного столба). Со временем в этих местах появляются боли и костные наросты, из-за чего ограничивается подвижность позвоночника.
Каковы причины шейного остеохондроза?
Причин возникновения остеохондроза несколько:
- малоподвижный образ жизни;
- нарушение осанки;
- хронические болезни: сколиоз, плоскостопие, которые способствуют неравномерному распределению нагрузки;
- избыточный вес;
- слишком большие нагрузки на позвоночник;
- травмы.
Какие симптомы шейного остеохондроза?
- чувство тяжести и скованность в воротниковой зоне;
- нарушение подвижности шеи;
- боли в затылке, переходящие в головную боль;
- головокружение и легкая тошнота;
- шум в ушах и голове.
- невозможность глубоко вдохнуть, одышка. Симптомы, напоминающие сердечную недостаточность, учащение пульса, давящая боль за грудиной;
- ухудшение зрения, мушки или туман перед глазами;
- нарушение кровоснабжения мозга, что влечет ухудшение памяти;
- скачки артериального давления, которые не поддаются медикаментозному лечению;
- боли в плечевых суставах, иногда нарушение их подвижности;
- ощущение кома в горле, сухость в гортани;
- онемение пальцев на руках;
- сонливость.
При сдавливании нервных корешков появляются такие симптомы:
- онемение в затылке;
- боль в ключичной области;
- боль между лопатками;
- онемение безымянного пальца или мизинца.
Как диагностируют остеохондроз?
Для диагностики шейного остеохондроза применяют:
- рентген или КТ шейного отдела позвоночника;
- магнитно-резонансную томографию;
- исследование кровеносных сосудов головы и шеи.
Как лечить остеохондроз?
Эффективно лишь комплексное лечение, которое включает в себя программу снижения веса (диеты), медикаментозную терапию (противовоспалительные и обезболивающие препараты, витамины), лечебную физкультуру, плавание, физиопроцедуры. В тяжелых случаях на помощь приходит хирургия: удаление грыж, костных отростков позвонков для снижения нагрузки на костный мозг.
Осложнения, к которым приводит шейный остеохондроз
- ишемический инсульт;
- нарушение работы щитовидной железы;
- ухудшение зрения;
- нарушение двигательной функции рук.
Профилактика шейного остеохондроза
Если заняться своим позвоночником, то даже при наличии болезни можно улучшить свое состояние.
Что необходимо делать:
- вести подвижный образ жизни;
- исключить или уменьшить физические нагрузки;
- поднимать грузы (небольшие) правильно;
- спать на жестком или ортопедическом матрасе;
- заниматься плаванием, пилатесом — то есть спортом, исключающим поднятие веса, прыжки и бег;
- периодически проходить курсы массажа в клиниках, заслуживающих доверие, применять иглоукалывание, остео- и, при необходимости, мануальную терапию.