После того как в Украину доставили большие партии вакцины Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, люди, которые получили только одну дозу препарата от Covid-19, заинтересовались, можно ли вторую прививку получить именно им.

Об этом сообщил врач Тарас Жиравецкий в комментарии одному из изданий. В ВОЗ пока не рекомендует комбинировать препараты от двух разных производителей для ускорения процесса вакцинации.

Он объяснил, что если человек вакцинировался первой дозой Covishield (Astrazeneca), то стоит дождаться повторной прививки именно этой вакциной. Это же касается вакцинации препаратом Comirnaty и CoronaVac. Если человек получил первую дозу этого препарата от коронавируса, то стоит закончить курс именно этой вакциной.

В Минздраве Украины также сообщили, что прививка второй дозой вакцины против Covid-19 осуществляется препаратом того же типа, которым была введена первая доза.

Также в министерстве добавили, что изучают возможность введения прививки третьей дозой вакцины против вируса через полгода после вакцинации двумя дозами. Скорее всего, прививка необязательно будет той же вакциной.

— Вопрос бустерной вакцинации может зависеть от количества антител. Если они у пациентов будут полностью исчезать, то повторная вакцинация должна быть. Если антитела будут в большинстве сохраняться, то массового усиления третьей дозой не надо будет выполнять. Надо дождаться результатов исследований, — отметил он.

В течение недели, с 28 июня до 4 июля, в Украине сделали рекордное количество прививок – 440 614. В течение семи дней первую дозу вакцины получили 170 108 человек, вторую – 270 506.

По состоянию на 4 июля, за сутки в Украине от Covid-19 привили 24 363 человека. Одну дозу получили 15 260 человек, полностью иммунизированы — 9 103 человека.