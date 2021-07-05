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Вікторія Яснопольська |

Чем дольше разрыв между дозами Covid-вакцин, тем лучше эффект — исследование

астразенека

Новое исследование ученых Оксфордского университета в Великобритании показало, что перерыв до 45 недель между первой и второй дозами вакцины Oxford/AstraZeneca фактически привел к более сильному иммунному ответу по сравнению с рекомендуемым ВОЗ интервалом в 8-12 недель.

А вспомогательный (бустерный) укол более чем через шесть месяцев после второй дозы еще больше укрепил иммунитет, в том числе против существующих вариантов Covid-19. Причем после второй и третьей доз было меньше случаев легких побочных эффектов, чем после первой дозы вакцины.

— Вы получаете очень сильную индукцию антител с этими действительно длинными интервалами, и это очень обнадеживает страны с ограниченным предложением Covid-вакцин в краткосрочной перспективе, — отметила одна из исследователей профессор Тереза ​​Ламбе.

В странах, где плохое снабжение Covid-вакциной привело к более длительным, чем рекомендуется ВОЗ, промежуткам между первой и второй дозами, возникли серьезные опасения по поводу неадекватных иммунных реакций.

Но новое исследование подтвердило, что вторая доза вакцины остается высокоэффективной даже после перерыва в 45 недель.

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Фактически иммунный ответ добровольцев после продолжительной задержки превосходил ответ после рекомендованного интервала.

Источник: MedicalNewsToday

Фото: Depositphotos

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