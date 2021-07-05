Исследования сразу трех университетов – двух американских и британского – нашли доказательства того, что существующие вакцины против Covid-19 могут эффективно работать достаточно долго, может быть даже годами. Мало того, в перспективе Covid-вакцины могут быть успешно использованы для планового укрепления иммунной системы.

В частности, ученые пришли к выводу, что люди, привитые мРНК-вакцинами, вполне могут обойтись без дополнительных усиливающих доз. Во всяком случае до тех пор, пока количество мутаций Covid-19 не достигнет принципиально нового качества.

Все дело в том, что также, как и вирусы, иммунная система человека тоже находится в непрерывном развитии. Это еще раз подтвердил факт, установленный в ходе исследований, что такие вакцины, как Pfizer/BioNTech и Moderna способны вызвать стабильный иммунный ответ организма, который может держаться годами, а у людей, переболевших Covid-19, а потом еще и привитых – всю жизнь.

А вот людям в возрастной категории 60+ с ослабленной иммунной системой и тем, кто вынужден принимать лекарства, направленные на подавление иммунитета, скорее всего, будут нужны усиливающие дозы Covid-вакцин.

Что же касается вакцин Johnson&Johnson или AstraZeneca, то, по мнению ученых, их эффект будет менее продолжительным в отличие от мРНК-вакцин.

Любопытно, что в результате научных экспериментов, выяснилось, что очень хороший эффект показывает смешивание определенных вакцин. Например, если первой дозой были Johnson&Johnson или AstraZeneca, а второй мРНК-вакцины. Или первая доза – Pfizer/BioNTech, а вторая — AstraZeneca.

— Такое смешивание вакцин, вероятно, обеспечит более мощную защиту, — отметил сказал Мэтью Снейп из Оксфордского университета.

По его словам, смешивание вакцин приводит к продуцированию большего количества иммунных клеток, способных противостоять коронавирусу.

Национальный институт здравоохранения США в настоящее время начал клинические испытания людей, получивших две дозы разрешенных в этой стране вакцин. Главная цель научной работы – понять, смогут ли дополнительные дозы Moderna увеличить количество антител против Covid-19. Первые результаты исследователи обещают предоставить уже в конце августа.

Источник: The New York Times