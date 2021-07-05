По результатам исследований, которые провел производитель вакцины, препарат эффективен от коронавируса на 66%. Janssen на 85% защищает от тяжелого течения Covid-19 и уменьшает риск смерти от этой болезни.

Также в компании заявляли, что препарат эффективен против штамма коронавируса Дельта и других вариантов Covid-19.

Европейское агентство по лекарственным средствам проверило связь между вакцинацией и образованием тромбов. Эксперты отметили, что связь вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбоза существует. Однако польза от препарата превышает риски после его использования.

Исследование также проводило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Там добавили, что образование тромбов после введения вакцины Janssen случается редко. После случаев тромбоза некоторые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Литва) отказались от использования препарата, но в США продолжили прививать этой вакциной.

Побочные эффекты после вакцинации Janssen похожи на легкую форму коронавируса:

боль в мышцах и суставах;

головная боль;

тошнота;

лихорадка.

Также может проявиться аллергическая реакция: сыпь на коже, отеки слизистой горла, учащенное сердцебиение, головокружение.