Кто разработал вакцину Janssen
Janssen — это векторная вакцина, разработанная фирмой Janssen, которой владеет компания Johnson & Johnson.
Препарат содержит обезвреженный аденовирус человека, в который встроена ДНК, кодирующая шипоподобный белок вируса SARS-CoV-2. Нуждается в температуре хранения от +2 до +8 °C. Вакцинация этим препаратом разрешена с 18 лет.
Всемирная организация здравоохранения и Европейское агентство по лекарственным средствам разрешили для экстренного использования эту вакцину от коронавируса. Сейчас ее используют в 44 странах, из них: США, Великобритания, Швейцария, Канада и Европейский Союз.
Эффективность вакцины и побочные эффекты
По результатам исследований, которые провел производитель вакцины, препарат эффективен от коронавируса на 66%. Janssen на 85% защищает от тяжелого течения Covid-19 и уменьшает риск смерти от этой болезни.
Также в компании заявляли, что препарат эффективен против штамма коронавируса Дельта и других вариантов Covid-19.
Европейское агентство по лекарственным средствам проверило связь между вакцинацией и образованием тромбов. Эксперты отметили, что связь вакцины Johnson & Johnson с редкими случаями тромбоза существует. Однако польза от препарата превышает риски после его использования.
Исследование также проводило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Там добавили, что образование тромбов после введения вакцины Janssen случается редко. После случаев тромбоза некоторые страны (Дания, Норвегия, Швеция, Литва) отказались от использования препарата, но в США продолжили прививать этой вакциной.
Побочные эффекты после вакцинации Janssen похожи на легкую форму коронавируса:
- боль в мышцах и суставах;
- головная боль;
- тошнота;
- лихорадка.
Также может проявиться аллергическая реакция: сыпь на коже, отеки слизистой горла, учащенное сердцебиение, головокружение.
Сколько нужно вводить доз
Для полной иммунизации против коронавируса достаточно введения одной дозы.
Сколько стоит вакцина Janssen
Цена одной дозы вакцины Johnson & Johnson – $10 (270 грн). Сейчас в Украине купить эту или другую дозу вакцины невозможно.
Но государство предлагает населению вакцинироваться от коронавируса бесплатно препаратами, которые есть в наличии (Covishield, Comirnaty, CoronaVac).
Где можно купить и сделать прививку в Украине
В Украину уже завозили вакцину Janssen в размере 500 доз для иммунизации работников частной компании. Они оплатили стоимость препарата, организовали доставку и обеспечили температурный режим.
Сейчас этой вакциной не осуществляют прививки от Covid-19, ведь препарата нет в наличии. Однако в США хотят передать Украине около 900 тыс. доз вакцины Janssen.
В Минздраве отмечают, что сейчас спрос на однодозовые вакцины на мировом рынке достаточно велик, поэтому количество вакцин, которое производится, очень ограничено. В министерстве есть сомнения, что этот препарат будет в открытом доступе или в большом количестве на территории Украины.
Но в наличии есть другие препараты, которыми можно вакцинироваться. Записаться на прививку в Украине можно через контакт-центр Минздрава (0 800 602 019), приложение Дія, сервис Helsi.me, или же прийти в Центр вакцинации, где есть возможность вакцинироваться в живой очереди.