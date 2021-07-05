Греция признает украинские документы, подтверждающие проведение вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 5 июля в Киеве.

— Многие украинцы посещают Грецию как туристы. Я очень надеюсь, что и в этом году посетят, поскольку мы признаем сертификаты Covid, — отметил Никос Дендиас.

В мае 2021 года МИД Украины начал работать над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации.

Страна уже утвердила подобные соглашения с двумя странами. В частности о признании украинских паспортов вакцинации против коронавируса заявили представители властей Венгрии, Грузии.

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Это позволит гражданам пересекать границы и путешествовать без лишних препятствий.

В то же время с 1 июля 2021 года на территории ЕС начали действовать паспорта вакцинации. Они должны содержать информацию о проведении прививки, отрицательном тесте или том, что человек уже переболел коронавирусом.

Кроме того, каждая страна ЕС может дополнительно устанавливать определенные требования для граждан тех или других стран.