Канадские ученые разработали систему, по которой можно с высокой вероятностью рассчитать время смерти пожилого человека. В систему закладываются данные о его истории болезни и особенностях поведения. Свое изобретение исследователи назвали калькулятором.

В ходе научной работы ученые в течение шести лет анализировали данные о почти 500 пожилых людях, которые получали уход в домашних условиях. В массиве информации исследователи выделили наиболее значимые факторы, приводящие к летальному исходу, и задействовали их в едином механизме.

Подтолкнула же ученых к такому научному проекту обескураживающая канадская статистика, согласно которой всего лишь 20% возрастных людей получают в последний год жизни правильный уход, но большинство же умирает по неизвестным причинам.

— С помощью калькулятора врачи и родственники могут лучше понять, в чем нуждается человек, — объясняют исследователи.

Ученые выяснили, что приближение скорой кончины можно предсказать по тому, как человек меняется в сугубо бытовых деталях. К примеру, он перестает следить за собой, чаще лежит, чем ходит, не может готовить пищу и прибираться в доме. Такие подробности могут указать на то, что человек покинет мир в течение полугода.

Разумеется, калькулятор не является стопроцентной гарантией предсказания. Его данные базируются на самочувствии человека сугубо в данное время – ведь если завтра врач подберет для него эффективное лечение, срок жизни его пожилого пациента увеличится.

Ученые говорят, что главная задача калькулятора – улучшить качество ухода за пожилыми людьми. Понимая, что пожилому человеку осталось не так уж и много, родные и близкие могут, к примеру, взять отпуск и провести побольше времени вместе.

Источник: cmaj