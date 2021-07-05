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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

Кому нужны маски в спортзале — исследование

спортзал

Ношение маски во время тренировки может быть неудобным, но новое исследование ученых клиники Кливленда в США должно убедить посетителей тренажерного зала, что она не представляет реального риска для здоровья.

— Мы обнаружили, что бегать на пике нагрузки безопасно как в маске N95, так и в тканевой маске для лица, — сказал исследователь доктор Мэтью Камперт.

Его команда обследовала 20 здоровых людей, средний возраст 37 лет, которые бегали по беговой дорожке до максимального изнеможения в маске N95, тканевой маске и без маски.

Ни у кого из участников не было проблем с безопасностью во время тренировок в масках любого типа, и мониторы не показали аномальных сердечных ритмов или небезопасных падений кислорода.

Согласно исследованию, основная причина, по которой участники перестали бегать, заключалась в дискомфорте в маске.

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Камперт отметил, что в исследование не вошли люди с хроническими заболеваниями или проблемами с сердцем или легкими, и рекомендовал людям с сопутствующими заболеваниями поговорить со своим врачом о тренировках с маской или без нее.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, люди, полностью вакцинированные от Covid-19, могут тренироваться в помещении без маски.

Если они не были вакцинированы, то должны продолжать носить маску для их собственной безопасности, но тем, кто вакцинирован, маска не обязательна, как это и рекомендует CDC, говорится в пресс-релизе клиники.

Источник: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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