Киев до сих пор является лидером в Украине по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 5 июля в столице подтвердили 101 новый случай Covid-19.

За все время пандемии Covid-19 в мире 214 625 жителей Киева заболело на опасный вирус.

За последние сутки в столице зафиксировали два летальных случая от осложнений коронавируса (всего 5 201 человек скончался от опасного заболевания).

В то же время преодолеть болезнь удалось 205 387 людям, а за последние 24 часа — 86.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: