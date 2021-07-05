В Египте, который является одним из самых популярных туристических направлений среди украинцев, туристов, заболевших коронавирусом, лечат бесплатно.

При этом помощь больным оказывают безотлагательно, на это не влияет наличие страховки или же других документов.

По словам главного врача государственной больницы Шарм-эль-Шейха Мохамеда Хамди, местные специалисты работают со всеми штаммами коронавируса. В этом им помогает медицинское оборудование, например, аппарат для выработки кислорода.

В больнице для людей с подозрением на коронавирус оборудован отдельный вход.

Есть специальные кабинеты для прохождения ПЦР-тестов, они также бесплатны при наличии симптомов болезни. Турист может сдать анализ и без признаков болезни, по собственной инициативе, но тогда за него нужно будет заплатить $30.

При посещении страны важно оформить страховку. При этом она должна покрывать не только лечение, но и обсервацию в отеле.

В июне 2021 года Египет обновил правила пересечения границы и начал пускать туристов без ПЦР-теста. Однако въехать без дополнительного анализа смогут лишь вакцинированные путешественники.