Сертификат о вакцинации против коронавируса (EU Digital Covid Certificate) — не единственный инструмент, который позволяет попасть на территорию Евросоюза.

Об этом сообщил спикер Еврокомиссии по вопросам здравоохранения, безопасности пищевых продуктов и транспорта Стефан де Кеерсмакер.

— Государства-члены могут свободно принимать документы, выданные в третьих странах для вакцинации. Они должны содержать информацию, которая, по крайней мере, позволяет идентифицировать человека, тип вакцины и дату введения вакцины, — отметил Стефан де Кеерсмакер.

С 1 июля 2021 года на территории ЕС действует EU Digital Covid Certificate.

Документ должен содержать информацию либо о проведении вакцинации от коронавируса, либо о негативном ПЦР-тесте, либо о том, что человек переболел.

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При этом каждое отдельное государство может устанавливать свои дополнительные требования, которые нужно выполнить иностранцу для пересечения границы.

Что касается информации об иммунизации, которая указывается в сертификате о вакцинации, то прививка должна быть сделана только веществом, которое одобрил европейский регулятор EMA. В списке вакцин — Comirnaty от Pfizer и BioNTech, Spikevax от Moderna, Vaxzevria от Oxford-AstraZeneca и Janssen от Johnson&Johnson.